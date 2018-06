Vorstellungen gehen auseinander

Wenn ab Donnerstag die Staats- und Regierungsspitzen der EU in Brüssel zusammenkommen, wird - wieder einmal - ein Thema im Zentrum stehen: die politische Krise über den Umgang mit Flüchtlingen. Offensichtlich ist, dass der Kurs der EU in Richtung Abschottung der Außengrenze geht. Pläne wie Asylzentren außerhalb der EU werfen aber viele Fragen auf - nicht zuletzt, weil die Vorstellungen der EU-Staaten in vielen Details weiterhin auseinandergehen.

