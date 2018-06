Seit Donnerstag vor Inselstaat

Das Flüchtlingsschiff „Lifeline“ mit rund 230 Migrantinnen, Migranten und Flüchtlingen an Bord darf nun doch in Malta anlegen. Das gab die italienische Regierung Dienstagnachmittag bekannt. Das Schiff der deutschen Organisation Mission Lifeline liegt seit Donnerstag vor dem Inselstaat. Malta hatte zuvor neben Spanien und Italien ein Anlaufen verboten. Zuvor hatte das dänische Containerschiff „Alexander Maersk“ mit 113 Geretteten in Italien in einem sizilianischen Hafen einlaufen dürfen. Unterdessen gab die EU-Kommission neue Zahlen zur Mittelmeer-Route bekannt - mit stark rückläufiger Tendenz.

Lesen Sie mehr …