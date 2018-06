Missbrauchsopfer bietet Stift Kremsmünster Vergleich an

Zu einem Vergleich ist es beim zweiten Prozesstag in Steyr (Oberösterreich) wegen Missbrauchs an einem Ex-Schüler des Stifts Kremsmünster gekommen. Das Opfer möchte die Hälfte des Streitwertes, was 50.000 Euro ausmacht.

