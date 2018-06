Betrugsmails stellen Steuerrückzahlung in Aussicht

Das Finanzministerium warnt vor betrügerischen E-Mails mit dem Betreff „Ihre Steuerrückzahlung“. In der Nachricht wird eine Steuerrückerstattung in Aussicht gestellt, wenn die Angeschriebenen ihre Kontoinformationen bekanntgeben. „Hierbei handelt es sich um einen Betrugsversuch“, so das Ministerium in einer Aussendung.

Mehr dazu in help.ORF.at