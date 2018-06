Maßnahmenvollzug: Entlassung bald nur mit Fußfessel

ÖVP-Justizminister Josef Moser will den Umgang mit psychisch Kranken und gefährlichen Straftäterinnen und Straftätern auf neue Beine stellen. Gegenüber Ö1 kündigte er heute einen Gesetzesentwurf zur Reform des Maßnahmenvollzugs an. Die Pläne Mosers sehen vor, dass eine bedingte Entlassung aus den entsprechenden Einrichtungen nur noch in Verbindung mit einer Fußfessel möglich sein soll - mehr dazu in oe1.ORF.at.

Damit werde dem Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung und der Resozialisierung der Betroffenen Rechnung getragen, sagte Moser. Der elektronisch überwachte Hausarrest, ein Risikomanagement-Tool und eine Clearing-Stelle sollen Rückfälle verhindern. Einweisungen in den Maßnahmenvollzug möchte der Justizminister nur noch von einem Kollegialgericht und nicht von Einzelrichtern vornehmen lassen.

Das Justizministerium will auch psychisch Kranke deutlicher räumlich getrennt von gesunden Strafgefangenen unterbringen. Die Errichtung von medizinisch-forensischen Zentren ist ab 2019

weiter angedacht. „Je nach budgetären Möglichkeiten soll das Abstandsgebot aber weiter ausgebaut werden“, hieß es.