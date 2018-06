Tödliche Unfälle: Selfie-Verbotszonen in Goa

Nach einer Serie tragischer Unfälle hat der indische Bundesstaat Goa 24 Selfie-Verbotszonen definiert. Mit Schildern wird etwa bei Klippen und auf Stränden verboten, Selfies aufzunehmen. Schon jetzt gibt es an einigen Orten Warnschilder, diese werden aber von Touristen regelmäßig ignoriert. Der Vorstoß kommt, weil vor knapp zehn Tagen zwei Menschen ertranken, nachdem sie für ein Foto auf Felsen geklettert waren, dabei aber von Wellen erfasst wurden.

Viele Touristen würden die Gefahren völlig falsch einschätzen, so Ravi Shanker zur Zeitung „Indian Express“. Er ist der Chef einer Firma, die Rettungsschwimmer für Strände stellt. Laut einer Studie von 2016 starben in den Jahren 2014 und 2015 weltweit insgesamt 127 Menschen bei dem Versuch, ein Foto zu schießen. 76 der Todesfälle ereigneten sich in Indien, neun in Pakistan.