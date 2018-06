Handarbeitslehrerin „restaurierte“ spanische Kirchenstatue

Die Kirche der kleinen spanischen Stadt Estella nahe Pamplona hat eine neue Attraktion, die in internationalen Medien für Aufsehen sorgt: eine frisch „renovierte“ Statue des Heiligen Georg. Die Figur aus dem 16. Jahrhundert wurde von einer Handarbeitslehrerin gründlich überarbeitet.

Second Spanish church falls prey to well-intentioned restorer https://t.co/hHIC3ciEZO — The Guardian (@guardian) 26. Juni 2018

Unklar ist noch, ob die Frau im Auftrag des örtlichen Priesters gehandelt hat. Das Erzbistum Navarra dementiert das jedenfalls und gibt an, dass es lediglich den Auftrag zur Reinigung des Raumes, in dem sich die Statue befindet, gegeben hätte.

Nicht alles Gold, was glänzt

In der Gemeinde stößt das Ergebnis auf Entsetzen. Wenig verwunderlich, schließlich wurde die Statue grob abgeschliffen, mit Gips ausgebessert und recht willkürlich neu angemalt. Das ursprünglich goldene Geschirr des Pferdes glänzt jetzt leuchtend rot, Georg selbst weist einen sehr rosaroten Teint auf, ein Farbton, der laut Experten vor 500 Jahren wohl kaum verwendet worden wäre.

„Für mich ist es ein Beispiel dafür, dass es an Kontrolle über das kunsthistorische Erbe in den Kirchen mangelt“, kritisiert der Bürgermeister der Stadt Estella in spanischen Medien, und auch nationale Kunsthistoriker und Restauratoren sind entsetzt.

Erinnerung an „Ecce Homo“

Der Fall erinnert an jenen im spanischen Borja, bei dem eine Pensionistin das Jesus-Gemälde „Ecce Homo“ „restaurierte“, sodass das Fresko letztlich mit einem „aufgeblasenen Igel“ und einem „Monchichi-Äffchen“ verglichen wurde.

dapd/AP/Centro de estudios Borjanos

Die Arbeit der Mittachtzigerin wurde damals von internationalen Medien zur „misslungensten Restauration der Geschichte“ gekürt und sorgte für einen riesigen Besucheransturm in der bis dahin wenig bekannten Kirche.