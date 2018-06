EU will mit Albanien und Mazedonien verhandeln

Die EU-Staaten haben der Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit den Balkan-Ländern Albanien und Mazedonien grundsätzlich zugestimmt. Die Länder müssen aber Reformfortschritte nachweisen, bevor dann Ende kommenden Jahres die ersten Gespräche beginnen könnten, wie Diplomaten heute nach Verhandlungen der Europaministerinnen und -minister in Luxemburg berichteten.

Gegen einen entsprechenden Beschluss hatten zunächst Frankreich und die Niederlande Widerstand geleistet. Diplomaten sprachen von einer „teilweise schwierigen Diskussion“. Am Ende hätten aber „auch letzte französische und niederländische Vorbehalte ausgeräumt“ werden können.

„Bemerkenswerte Fortschritte“

Mit der Aufnahme der Beitrittsverhandlungen will die EU die beiden Länder für ihre Reformbemühungen belohnen und sie zu weiteren Fortschritten bewegen. Albanien und Mazedonien hätten „bemerkenswerte Fortschritte“ gemacht, sagte der deutsche Europastaatsminister Michael Roth (SPD).

Zudem spielen sicherheitspolitische und wirtschaftliche Interessen der EU eine Rolle. Die Balkan-Staaten liegen inmitten der EU und grenzen an Mitgliedsländer wie Griechenland, Bulgarien, Rumänien, Ungarn und Kroatien. Als besonders heikel gilt in Brüssel das „Loch“ inmitten der EU, da Russland, China und die Türkei ihren Einfluss in der Region derzeit deutlich ausbauen.