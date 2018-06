Zehntausende fliehen nach Offensive in Syrien

Die syrische Armee hat nach Angaben von Staatsmedien mit einer Offensive auf die Rebellenhochburg Daraa im Süden des Bürgerkriegslandes begonnen. Artillerie und Luftangriffe bereiteten den Vormarsch der Truppen auf den Südosten der Stadt vor, meldete die staatliche syrische Agentur SANA heute.

Ziel sei es, die Verbindung zwischen Daraa und dem Nachbarland Jordanien zu kappen. Stellungen von „Terroristen“ in der Stadt im Süden des Landes seien aus der Luft angegriffen worden, berichtete das Staatsfernsehen. Auch ein Aktivist aus der Stadt meldete Beschuss und Kämpfe.

Die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte sprach von russischen und syrischen Luftangriffen. Zudem hätten Hubschrauber Fassbomben abgeworfen worden. Die in Großbritannien ansässige Beobachtungsstelle bezieht ihre Informationen von einem Netzwerk von Aktivisten in Syrien. Ihre Angaben sind von unabhängiger Seite kaum zu überprüfen.

UNO: 50.000 Menschen in Region auf der Flucht

Wegen der heftigen Kämpfe in der Region sind bereits Zehntausende auf der Flucht. 50.000 Menschen seien in der gleichnamigen Provinz vor Bombardierungen geflohen, teilte das UNO-Welternährungsprogramm mit. Es zitierte einen Flüchtling, der berichtete, die Menschen schliefen unter freiem Himmel, in Schulen oder Moscheen. „Wir brauchen jede Hilfe, die wir bekommen können“, sagte er demnach.

Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen meldete die Zerstörung von Teilen des Al-Hrak-Krankenhauses im Gouvernement Daraa. „Es gilt als das einzig funktionierende Spital in der eskalierenden Konfliktregion, das über 90.000 Menschen versorgt“, schrieb die Organisation in einer Pressemitteilung. „Allein im vergangenen Jahr hat das Krankenhaus über 15.700 Notfälle behandelt.“

Die Stadt Daraa war einer der ersten Orte, in dem im Frühjahr 2011 Proteste gegen Syriens Regierung ausbrachen. Sicherheitskräfte gingen damals mit Gewalt gegen die Demonstranten vor. Daraa wird teilweise von Rebellen beherrscht. Die Region um die Stadt gehört zu den letzten Gebieten Syriens unter Kontrolle von Regierungsgegnern.