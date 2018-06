Videoreferees sorgen für Drama bei WM

In der Entscheidung über die Achtelfinal-Plätze in Gruppe B ist gestern Abend dem neuen Video Assistant Referee (VAR) eine Schlüsselrolle zugefallen. Besonders im hitzigen Schlagabtausch zwischen Portugal und dem Iran (1:1) entschied der Videobeweis den Ausgang der Partie zum Ärger der Iraner mit. Teamchef Carlos Queiroz sah sich klar benachteiligt und heizte mit einem Rundumschlag die Diskussion über die neue Technologie an.

