Supreme Court bestätigt Einreiseverbot

Der Oberste Gerichtshof der USA bestätigt heute das Einreiseverbot für Bürger aus mehrheitlich muslimischen Staaten. Die knappe Entscheidung des Supreme Court gilt als größter Erfolg in Trumps bisheriger Amtszeit.

Arbeitszeitflexibilisierung & Generation Y

Die geplante Flexibilisierung der Arbeitszeit dominiert derzeit Österreichs Innenpolitik. Die ZIB 24 fragt nach, wie eigentlich die Generation Y, also die 20- bis 35-Jährigen, arbeiten wollen und was sie vom Zwölfstundentag halten. Zu Gast im Studio ist die Wissenschaftlerin Barbara Covarrubia, die an der Fachhochschule Wien zu diesem Thema forscht.

Island: WM-Trainer und Zahnarzt

Islands Trainer Hallgrimsson ist auf ein Ausscheiden seiner Mannschaft heute vorbereitet. „Wenn wir weiterkommen, wäre das der größte Triumph in unserer kurzen Fußball-Geschichte“, sagt der Nationaltrainer und Zahnarzt aus Island. ZIB-24-Reporterin Nicole Kampl berichtet aus Island.

*ZIB 24* mit Roman Rafreider, 23.30 Uhr, ORF eins

Mail an die ZIB 24

Textfassung: Zeit im Bild