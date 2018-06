Frankreich und Dänemark bei WM weiter

Das Duell zwischen Frankreich und Dänemark hat heute nicht unbedingt überraschend die erste Nullnummer bei der Fußball-WM in Russland gebracht. Durch das torlose Remis im Luschniki-Stadion in Moskau sicherten sich „Les Bleus“ nämlich den Sieg in Gruppe C.

Für Dänemark bedeutete der eine Punkt den sicheren Aufstieg ins Achtelfinale. Die Dänen hätten sich allerdings auch eine Niederlage für das Weiterkommen leisten können, denn im Parallelspiel feierte Peru gegen Australien den ersten Sieg bei einer WM seit 40 Jahren.

