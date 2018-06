Polen musste sich vor EU-Nachbarn rechtfertigen

Als erstes Land in der Geschichte der EU hat sich Polen einer offiziellen Anhörung im Kreis der Mitgliedsstaaten stellen müssen. Im Streit über die Unabhängigkeit der polnischen Gerichte ging damit gestern Abend das von der EU-Kommission eingeleitete Strafverfahren in die nächste Runde.

Es soll die polnische Regierung dazu bewegen, Änderungen an umstrittenen Justizreformen vorzunehmen und könnte theoretisch sogar mit einem Entzug der Stimmrechte bei EU-Entscheidungen enden.

Paris und Berlin enttäuscht

Deutschland und Frankreich zeigten sich bei der Anhörung in Luxemburg enttäuscht vom bisherigen Dialog mit der polnischen Regierung. Er habe nicht zu „substanziellen Verbesserungen“ der Justizreformen geführt, erklärten sie in einer gemeinsamen Stellungnahme.

Nach Einschätzung von Rechtsexperten des Europarats führten die Reformen in der Summe zu direkter Abhängigkeit der Justiz von der parlamentarischen Mehrheit und dem Präsidenten der Republik.

„Ausreichend Zeit geben“

„Man muss so fair sein, unseren polnischen Freunden ausreichend Zeit zu geben, ihre Argumente darzulegen“, sagte EU-Minister Gernot Blümel (ÖVP). „Wir haben immer klargemacht, dass es keine Rabatte auf Rechtsstaatlichkeit geben kann“, die Rechtsstaatlichkeit sei das höchste Gut in der EU.

Proteste in mehreren Städten

Tausende Menschen beteiligten sich indes gestern in Polen an Protesten gegen die Justizreformen der nationalkonservativen Regierung. Allein in der Hauptstadt Warschau versammelten sich mehr als tausend Menschen vor dem Sitz der EU-Kommission. Sie schwenkten Europafahnen und hielten Plakate mit Aufschriften wie „Nein zur Politisierung der Gerichte“ und „Verteidigt unsere Richter“ hoch. Die Demonstranten forderten die EU auf, im Streit mit Warschau nicht aufzugeben.