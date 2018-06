Raubüberfälle in Braunau und Traun

Zwei Raubüberfälle beschäftigen zurzeit die Polizei in Oberösterreich. In Braunau schlugen zwei Unbekannte einen 40-jährigen Mann nieder und raubten ihn aus. In Traun wurde eine 22-Jährige von einem Mann angefallen und zu Boden gestoßen.

