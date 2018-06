Deutsche Koalition einigte sich bei Baukindergeld

Die Spitzen der großen Koalition in Deutschland haben sich im Streit um die Details des milliardenschweren Baukindergelds für Familien geeinigt. Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) sagte heute im ARD-„Morgenmagazin“, es solle bei dem Kaufzuschuss für Familien nun keine Begrenzung auf 120 Quadratmeter mehr geben.

Finanzminister Olaf Scholz (SPD) hatte mit seinem Plan, das neue Baukindergeld für Familien wegen befürchteter Mehrkosten in Milliardenhöhe mit schärferen Auflagen zu versehen, Streit ausgelöst. Eine vierköpfige Familie sollte demnach nur noch dann Anspruch auf den vorgesehenen Gesamtzuschuss von 12 000 Euro pro Kind über zehn Jahre haben, wenn die Wohnfläche beim Hausbau oder Immobilienkauf 120 Quadratmeter nicht übersteigt. Innen- und Bauminister Horst Seehofer (CSU) hatte dem Kompromiss zugestimmt. Aus der Unionsfraktion kam Protest.

Ringen um Handlungsfähigkeit

Die Große Koalition in Deutschland ringt angesichts des Asylstreits in der Union um Handlungsfähigkeit. Nach einem knapp vierstündigen Spitzentreffen im Kanzleramt gingen die Partei- und Fraktionschefs heute am frühen Morgen auseinander. Bei dem Treffen ging es neben dem erbitterten Asylstreit innerhalb der Union auch um die deutsch-französischen Reformvorschläge für die Euro-Zone.

APA/dpa/Bernd von Jutrczenka

Bei dem Spitzentreffen in Berlin erschienen für die CDU Kanzlerin Angela Merkel, Kauder sowie Kanzleramtschef Helge Braun, für die CSU Seehofer sowie Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Für die SPD nahmen Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles sowie Scholz an der Runde teil.