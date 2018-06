Protestaktion gegen Aufstockung am Karlsplatz

Das Winterthur-Haus neben der Karlskirche in Wien soll aufgestockt werden. Der Wiener Gemeinderat will heute einen entsprechenden Beschluss fassen. Eine Bürgerinitiative protestiert mit einem Banner an der Kirche. Ihr droht jetzt eine Anzeige.

Mehr dazu in wien.ORF.at