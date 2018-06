Bunte Zeitreise zu Spielbergs Formel-1-Jubiläum

Seit mehr als 50 Jahren ist die Königsklasse des Motorsports in der Steiermark zu Gast. Vor allem Sicherheitsbedenken sorgten dafür, dass das Rennen zwischenzeitlich immer wieder aus dem WM-Kalender fiel. In Zeltweg drehen die Formel-1-Piloten am Sonntag (15.10 Uhr, live in ORF eins) zum 30. Mal ihre Runden. Zum Jubiläum ein Rückblick auf eine Strecke, „die Männer von Buben trennt“, die sowohl einige Hoppalas und Triumphe als auch einige bittere Stunden erlebte.

