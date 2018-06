Argentinien zittert sich bei WM zu Aufstieg

Argentinien hat bei der Fußball-WM in Russland mit einem Zittersieg den Einzug ins Achtelfinale geschafft. Die Südamerikaner gewannen gestern Abend im letzten Gruppenspiel in Pool D gegen Nigeria in St. Petersburg durch ein spätes Tor von Marcos Rojo und schafften damit noch den Sprung auf Rang zwei hinter Kroatien. Die Kroaten leisteten im Parallelspiel in Rostow am Don mit einer besseren B-Elf gegen Island die nötige Schützenhilfe.

