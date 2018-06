Spannende Ausgangslage in WM-Gruppe F

In der Fußball-WM-Gruppe F hat vor der Entscheidung heute (16.00 Uhr MESZ) das große Rechnen begonnen. Mexiko, Deutschland und Schweden haben den Aufstieg in der eigenen Hand, auch Südkorea hat noch theoretische Chancen. Sollten Schweden gegen Mexiko und Deutschland gegen Südkorea gewinnen, würde erstmals in der WM-Geschichte ein Team mit sechs Punkten in der Gruppenphase ausscheiden.

