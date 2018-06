Newcomerin schlägt Topdemokraten

Bei einer Vorwahl der Demokraten in New York hat sich überraschend die bisher unbekannte Herausforderin Alexandra Ocasio-Cortez durchgesetzt. Sie schlug damit den langjährigen und hochrangigen Kongressabgeordneten Joe Crowley. US-Medien erinnert das an das Jahr 2014, als die Nummer zwei der Republikaner von einem „Tea-Party“-Kandidaten aus dem Rennen geworfen wurde. Laut „New York Times“ könnte Ocasio-Cortez’ Erfolg ein ähnliches Beben bei den Demokraten auslösen.

