Malta lässt Rettungsschiff „Lifeline“ einlaufen

Das deutsche Rettungsschiff „Lifeline“ mit etwa 230 aus Seenot geretteten Flüchtlingen, Migrantinnen und Migranten an Bord darf einen maltesischen Hafen anlaufen. Das gab Maltas Ministerpräsident Joseph Muscat heute bekannt.

„Ich glaube, dass das Schiff heute Abend unsere Küsten erreichen wird“, so Muscat. Muscat kündigte weiters an, zunächst würden „die Flüchtlinge verteilt“, danach werde das Schiff beschlagnahmt. Er verwies darauf, dass außer seinem Land noch sieben weitere EU-Staaten ihre Bereitschaft zur Aufnahme eines Teils der Menschen an Bord der „Lifeline“ erklärt hätten.

Er nannte Italien, Luxemburg, die Niederlande, Portugal, Irland, Belgien und Frankreich. Malta wollte das Boot nur anlegen lassen, wenn garantiert ist, dass andere EU-Staaten auch Flüchtlinge aufnehmen.

Deutschlands Innenminister Horst Seehofer (CSU) nannte zuvor in Berlin Bedingungen für eine mögliche Aufnahme von Flüchtlingen von dem Rettungsschiff. Eine Voraussetzung sei, dass das Schiff festgesetzt werde, sagte er. Zwischen Libyen und Südeuropa dürfe es kein „Shuttle“ geben, sagte Seehofer.

Italien begrüßte die Aufnahme der „Lifeline“ in Malta. Innenminister und Vizepremier Matteo Salvini sprach von einem „Erfolg der italienischen Regierung“.