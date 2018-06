Vater von in Wien erstochenem Mädchen aus Haft geflohen

Der Vater der am 11. Mai in Wien-Döbling erstochenen Siebenjährigen, der zuletzt in einem Südtiroler Gefängnis eine Haftstrafe wegen Schlepperei verbüßt hat, ist von einem genehmigten Freigang nicht zurückgekehrt. Der Rechtsvertreter der Familie, Nikolaus Rast, bestätigte der APA heute einen Bericht der „Kronen Zeitung“ (Mittwoch-Ausgabe).

