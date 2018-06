Urlaubszeit beginnt mit Verzögerungen

Am Freitag beginnen nicht nur in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland die Sommerferien: Auch in fünf deutschen Bundesländern endet das Schuljahr. Dazu kommen das Formel-1-Rennen in Spielberg und andere Sportgroßevents. Selbst wer diese umgehen kann, ist mit Umleitungen und Sommerbaustellen konfrontiert. Zu kilometerlangen Staus werde es in ganz Österreich kommen, warnt die Ö3-Verkehrsredaktion.

Lesen Sie mehr …