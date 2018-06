Vergiftetes Jausenbrot: Prüfung von 21 Todesfällen in D

Der Fall des Mitarbeiters einer Firma in Schloß Holte-Stukenbrock in Deutschland, der Jausenbrote mit giftigem Bleiacetat versetzt haben soll, könnte größere Dimensionen annehmen als vermutet. Eine Mordkommission überprüft 21 Todesfälle in der Firma, teilten die Ermittlerinnen und Ermittler heute in Bielefeld mit. Es handelt sich um Fälle seit dem Jahr 2000, in denen Mitarbeiter vor Pensionseintritt starben.

Bei zwei weiteren Krankheitsfällen in der Firma im Bundesland Nordrhein-Westfalen aus den vergangenen Jahren ergab sich laut Staatsanwaltschaft und Polizei der Verdacht einer Schwermetallvergiftung. Bei den nun zu prüfenden Todesfällen gab es aus Sicht der Ermittler eine auffallend hohe Zahl von Herzinfarkten und Krebserkrankungen. Solche Erkrankungen können nach Einschätzung von Sachverständigen durch eine Schwermetallvergiftung hervorgerufen werden.

Verdächtiger seit Mai in Haft

Der 56-jährige Tatverdächtige schweigt den Angaben zufolge weiter zu den Vorwürfen. Das Motiv bleibt damit zunächst weiter unklar. Der Mann war im Mai unter dem Verdacht festgenommen worden, Gift auf das Jausenbrot eines Kollegen aufgebracht zu haben. Laut einem vorläufigen Gutachten des Düsseldorfer Landeskriminalamts handelte es sich dabei um toxisches Bleiacetat in einer Menge, die schwere Organschäden verursachen kann.

Zudem ergaben im Wohnhaus des Beschuldigten entdeckte Stoffe Anhaltspunkte dafür, dass sich der Mann schon seit Längerem an der Herstellung giftiger Substanzen versuchte. So fanden die Beamten bei den Durchsuchungen unter anderem Quecksilber, Blei und Cadmium. Der 56-Jährige sitzt wegen Verdachts des versuchten Mordes in Untersuchungshaft.

Aufgeflogen war der Fall, nachdem ein Kollege auffälliges Pulver auf seinen Broten entdeckt hatte. Eine Kamera zeichnete auf, wie der Verdächtige die Brotdose öffnete und etwas auf das Brot gab. Zuerst sei man von einem schlechten Scherz unter Kollegen ausgegangen, nicht von einem Mordversuch.