Putin hofft auf besseres Verhältnis zu den USA

Der russische Präsident Wladimir Putin hofft auf eine Verbesserung des gespannten Verhältnisses zu den USA. Der Besuch von US-Sicherheitsberater John Bolton sei ein Schritt in diese Richtung. Das sagte Putin heute in Moskau bei einem Treffen mit Bolton im Kreml.

Putin hoffe, „dass wir endlich den ersten Schritt machen können, umfassende Beziehungen zwischen unseren Staaten wiederzubeleben“, sagte Putin.

Bolton soll ein mögliches Gipfeltreffen zwischen Putin und US-Präsident Donald Trump vorbereiten. Trump und Putin hatten bei einem Telefonat im März ein Treffen in Aussicht gestellt. Anfang Juni hatte der Kreml die Bereitschaft für einen Gipfel bekräftigt und Wien als möglichen Ort ins Spiel gebracht.

Nach jüngeren Angaben aus US-Regierungskreisen könnte das Treffen aber auch in Helsinki stattfinden. Trump nimmt Mitte Juli am NATO-Gipfel in Brüssel teil und reist dann weiter nach Großbritannien.