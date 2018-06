Ort und Zeit werden demnnächst genannt

Die Beziehungen zwischen den USA und Russland sind so schlecht wie lange nicht mehr. Trotzdem wird es bald ein Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin geben. Das wurde am Mittwoch nach dem Besuch von US-Sicherheitsberater John Bolton im Kreml mitgeteilt. Ort und Zeit sollen am Donnerstag bekanntgegeben werden - stattfinden soll der Gipfel in einem „Drittstaat“.

Lesen Sie mehr …