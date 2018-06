Ausweitung der Opferrente in Sozialausschuss fixiert

Die Ausweitung der Heimopferrenten kann noch vor dem Sommer fixiert werden: Der Sozialausschuss hat die im Mai vertagte Neuregelung heute einstimmig beschlossen, der Nationalratsbeschluss soll im Juli erfolgen. Damit haben auch Personen, die als Kinder oder Jugendliche in Spitälern, in der Psychiatrie oder in städtischen Kinderheimen misshandelt wurden, Anspruch auf die 300-Euro-Rente.

Die Heimopferrente wurde 2017 vom Nationalrat beschlossen und wird seit vergangenem Juli ausgezahlt. Wer in staatlichen oder kirchlichen Heimen bzw. in Pflegefamilien systematisch misshandelt oder missbraucht wurde, hat ab Erreichen des Pensionsalters bzw. ab dem Bezug einer Pension Anspruch auf eine monatliche Rente von 300 Euro. Gleiches gilt bei Gewährung der Mindestsicherung wegen dauerhafter Erwerbsunfähigkeit oder Rehabilitationsgeld.

Künftig wird die Opferrente auch ausgezahlt, wenn Kinder oder Jugendliche in Krankenanstalten, Psychiatrieeinrichtungen sowie in städtischen und privaten Kinderheimen schwer misshandelt bzw. missbraucht wurden. Die jährlichen Kosten werden laut Parlamentskorrespondenz auf 1,3 bis 1,4 Mio. Euro geschätzt. Außerdem will der Bund im nächsten Finanzausgleich einen angemessenen Beitrag der Länder zur Finanzierung der Heimopferrenten verhandeln.