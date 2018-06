Indien: WhatsApp-Gerüchte führen erneut zu Mob-Angriffen

Über den Messengerdienst WhatsApp verbreitete Gerüchte haben in Indien erneut zu grausamen Mob-Angriffen geführt. In einem Fall wurde gestern eine Frau im westlichen Bundesstaat Gujarat getötet, wie die Polizei mitteilte. Zuvor hatten zahlreiche Menschen eine unwahre Nachricht über den Messenger-Dienst erhalten, wonach Hunderte Menschen in der Gegend Kinder entführen und verkaufen wollten.

Das Todesopfer war nach Polizeiangaben mit drei weiteren Frauen in der Stadt Ahmedabad unterwegs, als mehrere Menschen sie umstellten und ausfragten. Die Situation eskalierte dermaßen, dass ein wütender Mob aus rund hundert Menschen die vier Opfer trat und mit Stöcken schlug, wie die Polizei erklärte. Verkehrspolizisten befreiten die Frauen und brachten sie ins Krankenhaus, doch für eine von ihnen kam jede Hilfe zu spät.

Die unwahre WhatsApp-Nachricht führte laut Polizei offenbar zu vier weiteren Mob-Angriffen, bei denen mehrere Menschen verletzt wurden. Die Polizei rief die Bevölkerung dazu auf, sich nicht von falschen Nachrichten in Sozialen Netzwerken „mitreißen“ zu lassen. Im vergangenen Jahr wurden in Indien laut Medienberichten 22 Menschen infolge von über WhatsApp verbreiteten Gerüchten getötet.