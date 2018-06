Fußball-WM: Schweden holt noch Gruppensieg

Schweden und Mexiko haben den Sprung ins Achtelfinale bei der Fußball-WM in Russland geschafft. Die Skandinavier holten sich mit einem klaren Sieg heute in Jekaterinburg gegen die Mittelamerikaner sogar noch den Gruppensieg in Pool F.

Mexiko profitierte vom historischen Ausrutscher von Weltmeister Deutschland im Parallelspiel gegen Südkorea und durfte sich nach dem Schlusspfiff ebenso freuen.

Mehr dazu in sport.ORF.at