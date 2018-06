Familienpatriarch wurde 89

Der Vater von Michael Jackson, Joe Jackson, ist tot. Wie am Mittwoch bestätigt wurde, starb Joe Jackson 89-jährig an den Folgen einer Krebserkrankung. Zuletzt habe Jackson in Las Vegas gelebt, er galt als zerstritten mit großen Teilen der Familie. Als Musikmanager hatte der strenge Patriarch zunächst die erfolgreiche Karriere seiner Söhne betreut - später machte er Tochter Janet und speziell Sohn Michael zu Weltstars.

