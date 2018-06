Tote bei Gefängnisausbruch in Brasilien

Bei einem gewaltsamen Gefängnisausbruch sind 54 Häftlinge aus einer völlig überfüllten Haftanstalt in Brasilien entkommen. Zwei weitere Häftlinge starben laut Behördenangaben gestern (Ortszeit) bei gewaltsamen Auseinandersetzungen mit der Polizei im Gefängnis von Maraba im Norden des Landes. Ein Polizist wurde verletzt.

Nach Polizeiangaben zwangen zwei bewaffnete Häftlinge die Wärter, die Zellen zu öffnen. Bei dem Ausbruch hätten die Häftlinge zudem Hilfe von bewaffneten Männern außerhalb des Gefängnisses gehabt. Der Gefängnisausbruch spielte sich in einer eigentlich für 180 Häftlinge vorgesehenen Haftanstalt ab, in der 571 Gefangene untergebracht waren.

Brasilien hat die drittgrößte Häftlingspopulation der Welt. 2016 saßen in den Gefängnissen des Landes 726.712 Häftlinge ein - ungefähr doppelt so viele wie es Haftplätze gab. In den überfüllten Haftanstalten kommt es immer wieder zu tödlichen Auseinandersetzungen zwischen Angehörigen verfeindeter Banden und zu Gefangenenmeutereien.