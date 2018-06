Fünfstündige Rettungsaktion für Stiere in Güllegrube

Mehrere Stiere sind gestern in Pölfing-Brunn im Bezirk Deutschlandsberg (Steiermark) in drei Meter tiefe Güllegruben gestürzt. Die Feuerwehr konnte die Tiere in einem fünfstündigen Einsatz gemeinsam mit einem Tierarzt retten - sie blieben unverletzt.

