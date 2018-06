Österreich laut Kneissl auf Zurückweisungen vorbereitet

Laut FPÖ-Außenministerin Karin Kneissl ist Österreich darauf vorbereitet, falls sich der deutsche Innenminister Horst Seehofer (CSU) mit seiner Forderung nach einer nationalen Lösung der Flüchtlingsfrage durchsetzt. Seehofer plant die Zurückweisung von Flüchtenden an der deutschen Grenze.

Dann werde man die Menschen, die andernorts schon registriert worden seien, ebenfalls „weiterschicken“, sagte Kneissl im deutschen RBB-Inforadio. „Wir haben einige hundert Fälle dieser Zurückweisungen bereits gehabt in den letzten Monaten“, sagte die Außenministerin heute.

Laut „Süddeutscher Zeitung“ hatte Deutschland in den ersten fünf Monaten dieses Jahres fast 4.100 Flüchtlinge in jene Staaten zurückgebracht, die laut EU-Recht für das jeweilige Asylverfahren zuständig sind. Im gesamten Jahr 2017 waren es rund 7.100 Fälle, so die Zeitung unter Berufung auf eine parlamentarische Anfrage.