EZB warnt vor Risiken durch Protektionismus

Die Europäische Zentralbank (EZB) warnt vor zunehmenden Abschottungstendenzen in der Weltwirtschaft. Die Einführung höherer Zölle und die Diskussionen über weitere protektionistische Schritte könnten die Aussichten für das Wachstum der Weltwirtschaft gefährden, so die EZB in ihrem heute veröffentlichten Wirtschaftsbericht.

„Mit Blick auf die Zukunft könnten sich die Risiken für die Weltwirtschaft, die aus einem weitgreifenden Anstieg des Protektionismus resultieren, als beträchtlich erweisen“, so die EZB weiter. US-Präsident Donald Trump hat höhere Zölle für Aluminium und Stahl aus der EU verhängt. Er droht auch mit hohen Zöllen auf Autos aus der EU.

Aufschwung laut EZB solide

Den Aufschwung in der Euro-Zone stuften die Expertinnen und Experten in ihrem Bericht weiterhin als solide und breit angelegt ein. „Die Risiken für die Wachstumsaussichten im Euro-Währungsgebiet sind nach wie vor weitgehend ausgewogen“, heißt es im Bericht.

Die EZB rechnet damit, dass die Inflation im restlichen Jahresverlauf um das aktuelle Niveau herum pendeln wird. Die Rate lag mit 1,9 Prozent im Mai wieder im Zielbereich der EZB von knapp zwei Prozent.

Die Konjunktur hatte sich zu Jahresbeginn etwas abgekühlt, nahm zuletzt aber wieder Fahrt auf. Die EZB schwenkte daher langsam auf einen weniger expansiven Kurs um. Sie stellte auf ihrer Ratssitzung vor zwei Wochen in Aussicht, ihre billionenschweren Anleihekäufe zum Jahresende einzustellen.