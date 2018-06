Außenminister sollen Trump-Putin-Treffen vorbereiten

Vor einem Gipfeltreffen zwischen dem russischen Staatschef Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump drängt Moskau auf Gespräche der Außenminister.

Ein Treffen der Chefdiplomaten Sergej Lawrow und Mike Pompeo sei notwendig, sagte der russische Vizeaußenminister Sergej Rjabkow der Agentur Interfax zufolge heute in Moskau. Der Zeitplan sei zwar eng, doch könne es im Laufe der kommenden zwei Wochen stattfinden, sagte er.

Putin und Lawrow hatten gestern mit Trumps Sicherheitsberater John Bolton über den bevorstehenden Gipfel der beiden Präsidenten beraten. Es soll das erste großangelegte Treffen von Putin und Trump werden. Nähere Details zu Ort und Zeit sollen heute folgen.

Conte in Washington

Unterdessen wurde bekannt, dass Trump den neuen italienischen Regierungschef Giuseppe Conte am 30. Juli in Washington empfängt. „Italien ist ein wichtiger NATO-Verbündeter, ein führender Partner in Afghanistan und im Irak und entscheidend für Stabilität in der Mittelmeer-Region“, erklärte das Weiße Haus.

Vor Kurzem hatte Trump in einem Interview des US-Fernsehsenders Fox News gesagt, Conte sei „großartig“. Er lobte besonders, dass Conte „sehr stark hinsichtlich der Einwanderung“ sei, also einen rigorosen Kurs gegen Flüchtlinge verfolge.