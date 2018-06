Neuer Billigflieger in Wien ab 17. Juli

Die British-Airways-Mutter IAG startet unter ihrer Tochtermarke Level eine Low-Cost-Flugline in Österreich. Die ersten Flüge ab Wien finden am 17. Juli statt. Zunächst werden 14 Ziele - meist Urlaubsdestinationen - in Europa angeflogen. Der neue Anbieter wird eine österreichische Lizenz haben und vier Flugzeuge in Wien stationieren, teilte das Unternehmen heute mit.

