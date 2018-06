WM-Showdown zwischen Kolumbien und Senegal

Bei der Fußball-WM in Russland ist in Gruppe H ein spannendes Finale zu erwarten. Drei Teams, die nur ein Punkt trennt, kämpfen noch um den Aufstieg ins Achtelfinale. Kolumbien trifft heute (16.00 Uhr, live in ORF eins und im Livestream) in Samara im direkten Duell auf Senegal. Die „Cafeteros“ müssen sich weiter steigern und wären nur bei einem Sieg fix weiter. Im Parallelspiel trifft Tabellenführer Japan auf die bereits ausgeschiedenen Polen.

