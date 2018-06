So kommt man in Gruppe H weiter

Senegal, Japan und Kolumbien haben das Weiterkommen in der Vorrundengruppe H noch selbst in der Hand. Der Sieger des Duells zwischen Senegal und Kolumbien in Samara steht auf jeden Fall im Achtelfinale. Im Parallelspiel genügt Japan gegen Polen schon ein Remis.

