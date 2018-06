China warnt USA vor Eskalation im Handelsstreit

Im Handelskonflikt mit den USA hat China an US-Präsident Donald Trump appelliert, eine Eskalation zu vermeiden. Handel oder Investitionen zu beschränken sei nicht im Interesse der globalen Wirtschaft und der Handelspartner und auch nicht im eigenen Interesse, sagte Vizehandelsminister Wang Shouwen heute vor der Presse in Peking.

„Wir hoffen, dass das betreffende Land das einzig Richtige tut und eine Politik verfolgt, die freien Handel und freie Investitionen unterstützt“, so der Vizehandelsminister. „Alleingänge widersprechen den Gesetzen des Marktes und internationalen Regeln, schaden anderen, aber enden in Selbstzerstörung.“

Der Vizeminister legte ein Weißbuch zu Chinas Einhaltung seiner Verpflichtungen in der Welthandelsorganisation (WTO) vor, in dem sich China energisch gegen Alleingänge und Protektionismus ausspricht. Das Dokument verteidigt Chinas Marktöffnung und zielt auf die alle zwei Jahre stattfindende WTO-Überprüfung der chinesischen Handelspraktiken von 11. bis 13. Juli in Genf.

Minister wich Journalistenfragen aus

Der Vizeminister schien bemüht, den Streit mit Washington nicht anzuheizen. So wich er konkreten Fragen von Journalistinnen und Journalisten nach der in einer Woche bevorstehenden Verhängung gegenseitiger Sonderzölle auf Importe in zweistelliger Milliardenhöhe aus.

Ob vorher noch eine Lösung gefunden werden kann, ließ er unbeantwortet. Auch ging er nicht direkt auf Fragen nach den Erwägungen in den USA ein, chinesische Investitionen in US-Hochtechnologiefirmen zu begrenzen.

Ab 6. Juli wollen die USA Zölle in der Höhe von 25 Prozent auf chinesische Importe im Wert von 34 Mrd. Dollar (29 Mrd. Euro) einheben. Weitere Abgaben sollen folgen - insgesamt will Trump Waren im Volumen von 50 Mrd. Dollar mit Zöllen belegen. China plant im Gegenzug Zölle auf US-Waren in ähnlicher Höhe. Daraufhin gab Trump die Prüfung weiterer Zölle in Auftrag. China führte voriges Jahr Waren im Wert von 505 Mrd. Dollar in die USA ein, die USA Waren im Wert von 130 Mrd. Dollar nach China.