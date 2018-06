Tausende Iren rufen zu Boykott von Papst-Besuch auf

Zwei Monate vor dem Papst-Besuch in Irland machen Tausende Internetnutzerinnen und Internetnutzer mobil, um aus Protest gegen die Missbrauchsskandale in der katholischen Kirche eine Messe von Papst Franziskus zu boykottieren. Die Facebook-Gruppe „Say Nope to the Pope“ zählt bisher rund 5.000 Mitglieder.

