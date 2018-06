Scharfe Töne vor Verhandlungen

Die 28 EU-Staaten ringen am Donnerstagabend bei ihrem zweitägigen Gipfel in Brüssel um eine gemeinsame Linie in der EU-Asylpolitik. Dabei zeichnen sich immer deutlicher Verschärfungen ab. Für Pläne wie Asylzentren außerhalb der Union und eine Stärkung der EU-Außengrenzen dürfte breiter Konsens bestehen. Dass die Fronten trotzdem weiterhin verhärtet sind, machte unter anderem Italien deutlich. Premier Guiseppe Conte drohte mit einem Veto, sollten seine Forderungen nicht erfüllt werden.

