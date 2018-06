Bundesliga: Protest von Wr. Neustadt erneut abgelehnt

Der SC Wiener Neustadt hat mit seinem Protest gegen die Wertung der Bundesliga-Relegation gegen den SKN St. Pölten auch in der zweiten Instanz den Kürzeren gezogen. Heute beglaubigte auch das Protestkomitee der Liga das 1:1 im Rückspiel am 3. Juni. Den Neustädtern bleibt nun nur noch eine Möglichkeit, um es auf dem Rechtsweg in die oberste Spielstufe zu schaffen.

