Queen sagt Termin aus gesundheitlichen Gründen ab

Die britische Königin Elizabeth II. hat aus gesundheitlichen Gründen einen wichtigen offiziellen Termin kurzfristig abgesagt. „Die Königin fühlt sich heute angeschlagen und hat entschieden, nicht teilzunehmen“, teilte der Buckingham-Palast heute mit.

Eigentlich hatte die 92-jährige Monarchin an einem Gottesdienst in der Londoner St. Paul’s Cathedral anlässlich der Gründung des Ordens vom Heiligen Michael und Georg vor 200 Jahren teilnehmen wollen. Britische Medien berichteten, dass die Queen trotzdem wie geplant heute vom Buckingham-Palast ins Schloss Windsor fahren werde, um dort das Wochenende zu verbringen.

Queen verpasst nur sehr selten Termine

Elizabeth II., die sich vergangenen Monat wegen eines Grauen Stars am Auge hatte operieren lassen, absolviert alljährlich Hunderte Auftritte. Offizielle Termine verpasst sie nur sehr selten. Zuletzt war die Queen Ende 2016 wegen einer starken Erkältung der Weihnachtsmesse ferngeblieben.

Wenige Tage zuvor hatte sie angekündigt, sie werde 25 ihrer rund 600 Schirmherrschaften bei Organisationen an andere Mitglieder der Königsfamilie abgeben. Ihr Sohn Kronprinz Charles und ihre Enkel William und Harry übernehmen immer mehr Aufgaben im Königshaus. Elizabeths Mann Prinz Philip ging im Sommer vorigen Jahres offiziell in Pension.

Prinz William besucht Tempelberg

Als erster Vertreter des britischen Königshauses besuchte unterdessen Prinz William den Tempelberg in Jerusalem. Begleitet von einem großen israelischen Sicherheitsaufgebot sowie Offiziellen der jordanischen Tempelberg-Verwaltungsbehörde besichtigte die Nummer zwei in der britischen Thronfolge heute das Gelände um die Al-Aksa-Moschee und den Felsendom.

Anschließend stattete William der angrenzenden Westmauer (Klagemauer) einen Besuch ab, der wichtigsten religiösen Stätte des Judentums. Dort steckte er einen Zettel in einen Spalt in der Mauer. Auch die Grabeskirche besuchte William. Dort soll der christlichen Überlieferung zufolge Jesus begraben worden sein.

In der Kirche der heiligen Magdalena legte William Blumen auf dem Grab seiner Urgroßmutter Alice ab. Sein Großvater, Prinzgemahl Prinz Philip, hatte das Grab seiner Mutter in Jerusalem 1994 besucht. Prinzessin Alice war 1993 in der Gedenkstätte Jad Vaschem als „Gerechte unter den Völkern“ geehrt worden, weil sie während des Zweiten Weltkriegs in Griechenland Juden vor den Nazis versteckt hatte.