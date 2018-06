WM-Gruppe G erlebt „seltsamen“ Schlager

Zum Abschluss der Gruppe G steht bei der Fußball-WM in Russland heute (20.00 Uhr, live in ORF eins und im Livestream) der Schlager zwischen England und Belgien auf dem Programm. Grundsätzlich geht es in dem Duell der bisher ungeschlagenen Teams zwar um den Gruppensieg, doch im Vorfeld spricht vieles dafür, dass beide nur mit ihren zweiten Garnituren antreten werden. Belgien erwartet sogar „ein seltsames Spiel“. Denn es gibt Gründe, warum es erstrebenswert ist, Zweiter zu werden.

