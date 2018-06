Löws Zukunft nach Deutschlands WM-Aus ungewiss

Das erstmalige Vorrunden-Aus einer deutschen Nationalmannschaft bei einer WM könnte auch das Ende der Teamchefära von Joachim Löw bedeuten. Vor vier Jahren noch als Weltmeistertrainer gefeiert, musste der 58-Jährige bei der Endrunde in Russland am Mittwoch die bitterste Stunde seiner zwölfjährigen Amtszeit verdauen. „Es wird alles hinterfragt“, ließ Teammanager Oliver Bierhoff die Zukunft des erfolgreichsten Bundestrainers aller Zeiten offen. Löw selbst will erst nach einer eingehenden Analyse über mögliche persönliche Konsequenzen entscheiden.

