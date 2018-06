Formel 1: Red Bull hat in Spielberg viel vor

Bei Red Bull Racing geht man mit einigem Optimismus in den Heim-Grand-Prix am Sonntag in Spielberg (15.10 Uhr, live in ORF eins und im Livestream). Nachdem Max Verstappen beim Österreich-Grand-Prix vor zwei Jahren Zweiter war und Daniel Ricciardo im Vorjahr Dritter, soll nun der erste Sieg her. „Der oberste Platz auf dem Podium fehlt uns noch, hoffentlich nur noch bis Sonntag“, sagte der zweifache Saisonsieger Ricciardo.

