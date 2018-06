Belgische WM-Trikots zum EU-Gipfelauftakt

Allen Differenzen bei den anstehenden Themen zum Trotz haben sich die EU-Staats- und Regierungschef zum Auftakt des zweitägigen EU-Gipfels in Brüssel in bester Laune gezeigt. Anlass dafür ist das bei der Fußball-WM in Russland am Abend anstehende Match England gegen Belgien.

Reuters/Francois Lenoir

Der belgische Premier Charles verteilte vor Beginn der ersten Verhandlungsrunde Fanartikel und selbst die britische Premierministerin Theresa May zeigte sich über das belgische Trikot erfreut. Im Gegensatz zum „Brexit“ und damit einem der ersten Gipfelthemen steht beim heutigen Fußballspiel keines der beiden Teams vor einem Ausscheiden - neben Belgien ist auch England bereits fix in der nächsten Runde dabei.

Merkels Blazerfarbe ein Zeichen der Solidarität?

Gut gelaunt zeigte sich auch der als begeisterter Fußballfan bekannte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Dieser schnappte sich kurzerhand Michels belgischen Fanschal und posierte gemeinsam mit dem Premier für die Fotografen und Kameraleute.

APA/AFP/Ludovic Marin

Mit dem Thema Fußball wurde zuvor schon Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) konfrontiert. Auf die Frage, wen er bei der WM-Partie England gegen Belgien unterstütze, meinte Kurz etwas überrascht: „Was soll ich da jetzt sagen, vor dem Gipfel noch dazu?“

Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel erschien auf dem Gipfel indes mit einem Blazer in der grünen Farbe des deutschen Auswärtstrikots. Ob gewollt oder ungewollt: Beobachter werteten das als ein Zeichen der Solidarität mit dem gestern erstmals bereits in einer WM-Vorrunde gescheiterten deutschen Nationalteam.