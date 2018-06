Ungarn und Frankreich bieten Flüchtlingsdeal an

Frankreich kommt Deutschland bei Flüchtlingen nach Angaben aus Pariser Regierungskreisen entgegen. Das Land würde Deutschland eine Abmachung über die Rücknahme von bestimmten Migrantinnen und Migranten anbieten, wenn es gefragt würde, sagte eine mit der Sache vertraute Person am Donnerstag zu Reuters.

Auch Ungarn stelle solch ein Abkommen in Aussicht, sagte ein Sprecher der Budapester Regierung. Dabei geht es um Asylwerberinnen und Asylwerber, die zuerst in einem anderen EU-Land registriert wurden, dann aber weiterzogen. Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel (CDU) streitet sich derzeit mit den Koalitionspartner CSU in dieser Frage.