Hilfe für Kinder psychisch kranker Eltern

Rund ein Viertel aller Kinder wächst in Familien auf, in denen ein Elternteil psychisch krank ist. Ihr Risiko, später selbst zu erkranken, ist hoch. In Tirol sollen nun in dem neuen Forschungsprojekt „Village“ die Dorfgemeinschaften genutzt werden, um diesen Kindern zu helfen.

