Melania Trump besucht erneut Migrantenkinder

Zum zweiten Mal innerhalb einer Woche ist die US-Präsidentengattin Melania Trump in das Grenzgebiet zu Mexiko gereist, um illegal ins Land gelangte Kinder zu besuchen.

Die First Lady wollte heute außerdem in Tucson im Bundesstaat Arizona an einer Podiumsdiskussion mit Grenzschutz- und Zollbeamten sowie Bundespolizisten teilnehmen, hieß es.

Aufregung um Aufschrift auf Jacke

Vor einer Woche hatte Melania Trump in der texanischen Grenzstadt McAllen ein Heim für Migrantenkinder besucht. Allerdings irritierte ihre Kleiderwahl. Die First Lady trug bei der Reise zeitweise eine Jacke, auf deren Rückseite der Spruch prangte: „Es ist mir wirklich egal. Und Dir?“ Präsident Donald Trump stellte später klar, der Spruch habe sich auf Falschmeldungen in der Presse bezogen.

Bei dem Besuch des Heims bot die First Lady auch ihre Hilfe bei der Zusammenführung von Migrantenfamilien, die an der Grenze von Beamten getrennt worden waren, an. Die Regierung hatte im Rahmen einer „Null Toleranz“-Politik gegenüber illegal ins Land kommenden Migranten Kinder von ihren Eltern getrennt in Heimen untergebracht. Nach einem Aufschrei der Empörung in der Öffentlichkeit stoppte Präsident Trump diese Praxis.